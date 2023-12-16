Театр абсурда
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Театр абсурда

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Наконец Госдума взялась за артистов-предателей. Теперь Пугачевой, Галкину*, Макаревичу* и прочим не позавидуешь.

Наконец Госдума взялась за артистов-предателей. Теперь Пугачевой, Галкину*, Макаревичу* и прочим не позавидуешь.

Интересная жизнь с Vera Star Несмотря на заступничество некоторых высокопоставленных лиц, тех предателей, которые когда-то считались в нашей стране представителями творческой элиты, вроде Пугачевой, Макаревича*, Галкина* и т.

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Комментарии
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А
Алексей
Наша ГД не почешется пока Гарант не поддаст ей пинка.
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5 час.
Татьяна Романова
Не могу понять почему столько внимания этой шушере. В стране не хватает грамотный врачей, учителей, квалифицированных рабочих, нормального сантехника днем с огнем не сыщешь, а вокруг никому не нужной швали, от которой пользы ноль целых ноль десятых столько разговоров. Да были бы действительно талантливые артисты, а то так, перхоть подзалупная, как говорит мой хороший знакомый и я ним совершенно согласна.
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2 час.
Галина Авершина
👍
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2 час.

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