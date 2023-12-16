Наконец Госдума взялась за артистов-предателей. Теперь Пугачевой, Галкину*, Макаревичу* и прочим не позавидуешь.

Татьяна Романова

Не могу понять почему столько внимания этой шушере. В стране не хватает грамотный врачей, учителей, квалифицированных рабочих, нормального сантехника днем с огнем не сыщешь, а вокруг никому не нужной швали, от которой пользы ноль целых ноль десятых столько разговоров. Да были бы действительно талантливые артисты, а то так, перхоть подзалупная, как говорит мой хороший знакомый и я ним совершенно согласна.