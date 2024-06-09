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Валиева раскрыла, какой регион РФ хочет посетить: «Там потрясающе»

Фигуристка Камила Валиева выразила желание посетить Алтайский край. По информации Sport24, в рамках программы «Мечталлион» на Первом канале она объявила о своем участии в новом проекте о путешествиях с блогером Кариной Кросс.

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