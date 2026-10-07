Брюссель перечислил Украине 1,24 млрд евро на ракеты и беспилотники

Еврокомиссия сегодня выделила Киеву 1,24 млрд евро на ракеты и дроны в рамках кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро.
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