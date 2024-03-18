Выбор сделан. Каким будет следующий?

Нормально сказано! Жаль только, что так быстротечно время и для В.В.Путина, как и для всех нас... Есть молитва о России в синодальном переводе: "Спаси, Господи, люди Твоя, благослови достояние Твое. Победу россиянам даруйя и Твое, охраняя Крестом твоим, жительство." Изменила одно слово, но да Простит меня, Боже за такую вольность!

Диана Мальгинова

За Путина голосовала, а на думские выборы не пойду, да и другим не советую. Выбирать там некого. Ведь за столько лет, так и не приняли Новый Закон о ЦБ. Вот Набиулина ведёт себя как работник от банка МВФ. И з-за неё мы продолжаем жить хуже, т. к цены растут не по дням, а по часам. Объявим Думе байкот.