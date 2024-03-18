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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Выбор сделан. Каким будет следующий?

Выбор сделан. Каким будет следующий?

Как учат учебники политических технологий (в топку) наших заклятых партнёров – сразу после избрания на любой высокий должностной пост, победитель «демократического процесса» немедленно обязан начинать новую избирательную кампанию, психологически настраивать себя на возвращение в статус «кандидата».

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Комментарии
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Ксения Фотина
Нормально сказано! Жаль только, что так быстротечно время и для В.В.Путина, как и для всех нас... Есть молитва о России в синодальном переводе: &quot;Спаси, Господи, люди Твоя, благослови достояние Твое. Победу россиянам даруйя и Твое, охраняя Крестом твоим, жительство.&quot; Изменила одно слово, но да Простит меня, Боже за такую вольность!
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21 час.
Диана Мальгинова
За Путина голосовала, а  на думские выборы не пойду, да и другим не советую. Выбирать там некого. Ведь за столько лет, так и не приняли Новый Закон о ЦБ. Вот Набиулина ведёт себя как работник от банка МВФ. И з-за неё мы продолжаем жить хуже, т. к цены растут не по дням, а по часам. Объявим Думе байкот.
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5 час.

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