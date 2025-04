Детали Ghost of Yōtei, ККИ по League of Legends, дата Beholder: Conductor, тизер новой консоли ASUS…

На сайте PlayStation появилась щепотка свежих деталей Ghost of Yōtei; ASUS тизерит свою новую портативную консоль, а Xbox подозрительно отмечается под её постами; в очередном трейлере Elden Ring: Nightreign показали одного из играбельных персонажей; Nintendo вот-вот проведёт полноценную презентацию Switch 2; Riot Games представила ККИ по League of Legends Riftbound: The League of Legends Trading Card Game; Beholder: Conductor выйдет уже в апреле; до релиза роуглайк-битемапа .