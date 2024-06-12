День России в Ногайском районе отметили концертом

В преддверии Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, который отмечается 12 июня, в Ногайском районе на фасаде здания государственного оркестра ногайских народных инструментов состоялся праздничный концерт.
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