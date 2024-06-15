Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как выбрать мангал: 5 советов от профессионального шашлычника

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Конструкция мангала играет важную роль во вкусе шашлыка, не менее важную, чем выбор мяса. Плохой мангал может превратить шашлык в уголь или оставить его недожаренным, огонь будет долго разгораться и быстро угаснет.

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