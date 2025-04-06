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Европейская "демократия": как Брюссель устраняет неугодных политиков

Европейская "демократия": как Брюссель устраняет неугодных политиков

REUTERS/Abdul Saboor Риторика и французского президента Эммануэля Макрона, и его партнера по "коалиции желающих", британского премьера Кира Стармера, под стать походке боевого петуха – много крика, провокационных угроз и пустых обещаний.

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