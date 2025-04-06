Европейская "демократия": как Брюссель устраняет неугодных политиков

REUTERS/Abdul Saboor Риторика и французского президента Эммануэля Макрона, и его партнера по "коалиции желающих", британского премьера Кира Стармера, под стать походке боевого петуха – много крика, провокационных угроз и пустых обещаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии