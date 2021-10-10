Мировое обозрение

60 подписчиков

В Казахстане на месте сгоревшего склада боеприпасов произошел взрыв, пострадавших нет

В Казахстане на месте сгоревшего склада боеприпасов произошел взрыв, пострадавших нет

МОСКВА, 10 октября/ Радио Sputnik. На сгоревшем в августе складе боеприпасов на юге Казахстана прогремел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх