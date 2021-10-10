В Казахстане на месте сгоревшего склада боеприпасов произошел взрыв, пострадавших нет

МОСКВА, 10 октября/ Радио Sputnik. На сгоревшем в августе складе боеприпасов на юге Казахстана прогремел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.
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