Как по мне, в отношениях с прекрасными женщинами есть две категории "непростительных" вещей. Первая - это вещи, которые нельзя прощать ни при каком раскладе и никакой женщине.
Вещи в отношениях, непростительные зрелой женщине за 40
Комментарии
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Светлана Петрова
Бывают стервы такие, морочат всем головы, преувеличивая собственную значимость, говорящие плохо о подругах, а сами из себя ничего не представляют, ничего не зная о других, берутся их судить, и о них можно многое сказать, но это глупо говорить о других гадости и низко, мужья всю жизнь терпят их, думая, что они ангелы, правы во всем
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