Вещи в отношениях, непростительные зрелой женщине за 40

Светлана Петрова

Бывают стервы такие, морочат всем головы, преувеличивая собственную значимость, говорящие плохо о подругах, а сами из себя ничего не представляют, ничего не зная о других, берутся их судить, и о них можно многое сказать, но это глупо говорить о других гадости и низко, мужья всю жизнь терпят их, думая, что они ангелы, правы во всем