Маск пошутил над Соросом после слов об угрозе жизням американцев при Трампе

Основатель SpaceX Илон Маск подшутил в соцсетях над сыном миллиардера Джорджа Сороса Александром. Предприниматель оставил ироничный комментарий под постом главы фонда Open Society Foundations*, который выразил сомнения в эффективности американской системы здравоохранения при Дональде Трампе.