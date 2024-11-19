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Маск пошутил над Соросом после слов об угрозе жизням американцев при Трампе

Маск пошутил над Соросом после слов об угрозе жизням американцев при Трампе

Основатель SpaceX Илон Маск подшутил в соцсетях над сыном миллиардера Джорджа Сороса Александром. Предприниматель оставил ироничный комментарий под постом главы фонда Open Society Foundations*, который выразил сомнения в эффективности американской системы здравоохранения при Дональде Трампе.

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