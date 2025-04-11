Сахалинская область стала лучшей по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию среди субъектов ДФО

Сердцем военно-патриотического воспитания островного региона является Сахалинский филиал парка «Патриот», где проводятся множество мероприятий для подрастающего поколения тематического направления.
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