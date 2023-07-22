Жителя Хабаровского края, выбросившего из окна девочку, взяли под стражу

В Хабаровском крае подозреваемый в покушении на убийство малолетнего ребенка был помещен под стражу. Следственный отдел по городу Комсомольск-на-Амуре Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области продолжает расследование уголовного дела по факту покушения на убийство малолетнего ребенка, что предусмотрено статьями ч.
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