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Жителя Хабаровского края, выбросившего из окна девочку, взяли под стражу

Жителя Хабаровского края, выбросившего из окна девочку, взяли под стражу

В Хабаровском крае подозреваемый в покушении на убийство малолетнего ребенка был помещен под стражу. Следственный отдел по городу Комсомольск-на-Амуре Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области продолжает расследование уголовного дела по факту покушения на убийство малолетнего ребенка, что предусмотрено статьями ч.

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