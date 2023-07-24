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Япония заявила о необходимости расширения числа стран, присоединившихся в Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Япония заявила о необходимости расширения числа стран, присоединившихся в Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Правительство Японии осведомлено о заявлении Министерства обороны России об обстреле журналистов на Украине с использованием кассетных боеприпасов, Токио считает необходимым привлечение большего числа стран к Конвенции о запрете этих снарядов.

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