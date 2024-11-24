Матвиенко назвала особенности новой стратегии по семейной политике

Проект стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержки многодетности создает крепкую основу для выработки конкретных решений, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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