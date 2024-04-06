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Саудиты вновь подняли цены

Саудиты вновь подняли цены Саудовский нефтяной гигант Aramco, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, повысил в пятницу цены на большинство своих сортов нефти для покупателей из Азии.

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