Кадры удара по ВСУ с вертолета Ми-28нм в курском приграничье

Минобороны РФ показало кадры удара по ВСУ с вертолета Ми-28нм в приграничном районе Курской области. На видеозаписи можно заметить, как экипаж армейской авиации на вертолете нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ.
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