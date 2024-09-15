Кадры удара по ВСУ с вертолета Ми-28нм в курском приграничье

Минобороны РФ показало кадры удара по ВСУ с вертолета Ми-28нм в приграничном районе Курской области. На видеозаписи можно заметить, как экипаж армейской авиации на вертолете нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ.