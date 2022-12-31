Анчелотти делит с Бенхаккером 4-е место по матчам (197) во главе «Реала»

«Реал» обыграл «Вальядолид» (2:0) в 15-м туре Ла Лиги. Карло Анчелотти провел 197-й матч на посту главного тренера мадридцев во всех турнирах и вышел на 4-е место в истории клуба, сравнявшись с Лео Бенхаккером.