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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сальваторе Боккетти: «В Италии у тебя заберут кошелек даже из кармана. В России точно безопаснее»

Бывший защитник « Спартака » Сальваторе Боккетти сравнил жизнь в России и Италии. – В России безопаснее, чем в Италии? – Да, точно безопаснее.

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