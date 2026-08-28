Сальваторе Боккетти: «В Италии у тебя заберут кошелек даже из кармана. В России точно безопаснее»

Бывший защитник « Спартака » Сальваторе Боккетти сравнил жизнь в России и Италии. – В России безопаснее, чем в Италии? – Да, точно безопаснее.
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