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Нескучные технологии

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Новая зарядная станция Huawei добавляет электрокарам 200 км пробега за 5 минут

Новая зарядная станция Huawei добавляет электрокарам 200 км пробега за 5 минут

Пополнение запаса хода электромобиля на 200 километров всего за пять минут — такое обещание дала новая зарядная платформа Huawei, представленная на выставке Smarter E в Мюнхене.

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