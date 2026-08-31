Новая зарядная станция Huawei добавляет электрокарам 200 км пробега за 5 минут

Пополнение запаса хода электромобиля на 200 километров всего за пять минут — такое обещание дала новая зарядная платформа Huawei, представленная на выставке Smarter E в Мюнхене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как наш мозг прин...
- Китай работает на...
- Российские инжене...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым