Диетолог дала советы по выходу из поста без последствий для организма

Диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич 3 мая рассказала «Известиям», как выйти из поста без последствий для организма.
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