Клавиатурный ПК Raspberry Pi 500 был модифицирован со слотом NVMe M.2

Ранее в этом месяце компания Raspberry Pi выпустила клавиатурный ПК Pi 500, который использует внутренности Raspberry Pi 5 и помещает их в корпус с клавиатурой, превращающийся в ПК, когда пользователь подключает питание и монитор.
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