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Медведь наведался в алтайское село и напал на домашний скот

Медведь наведался в алтайское село и напал на домашний скот

Это уже не первый случай нападения медведей на домашний скот в округе В селе Сентелек Чарышского района медведь напал на домашний скот.

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