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Жители Урала задолжали более 280 миллионов рублей за энергию

Свердловский филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс» сообщил, что на начало декабря 2024 года общая задолженность жителей Урала за поставки электрической и тепловой энергии составляет 283,62 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе компании.

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