Жители Урала задолжали более 280 миллионов рублей за энергию

Свердловский филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс» сообщил, что на начало декабря 2024 года общая задолженность жителей Урала за поставки электрической и тепловой энергии составляет 283,62 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии