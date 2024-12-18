Жители Урала задолжали более 280 миллионов рублей за энергию

Свердловский филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс» сообщил, что на начало декабря 2024 года общая задолженность жителей Урала за поставки электрической и тепловой энергии составляет 283,62 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе компании.