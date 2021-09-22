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Петиция депутатов

Петиция депутатов

Ассоциация независимых муниципальных и региональных депутатов опубликовала петицию в адрес главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с требованием признать прошедшие с 17 по 19 сентября выборы несостоявшимися в связи с многочисленными нарушениями.

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