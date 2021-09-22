Петиция депутатов

Ассоциация независимых муниципальных и региональных депутатов опубликовала петицию в адрес главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с требованием признать прошедшие с 17 по 19 сентября выборы несостоявшимися в связи с многочисленными нарушениями.