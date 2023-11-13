Ликсутов: в Москве начали готовить к зимнему сезону автобусы и электробусы

Специалисты начали подготовку наземного городского транспорта к зиме. Для удобства пассажиров на маршруты запустили почти 120 дополнительных машин, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии