Хавбек «Сосьедада» Мерино о 0:2 от «ПСЖ»: «Мы настроены оптимистично. Два гола – это ничто, дома у нас есть шанс» 

«В футболе случайностей нет. Вот уже второй матч подряд мы пропускаем неберущиеся мячи. Правда, незадолго до того, как Мбаппе забил, нам не повезло: игрок, который должен был его опекать, получил ушиб, и в его зоне оказался другой, которому было непривычно действовать на этой позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии