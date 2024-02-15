Хавбек «Сосьедада» Мерино о 0:2 от «ПСЖ»: «Мы настроены оптимистично. Два гола – это ничто, дома у нас есть шанс» 

«В футболе случайностей нет. Вот уже второй матч подряд мы пропускаем неберущиеся мячи. Правда, незадолго до того, как Мбаппе забил, нам не повезло: игрок, который должен был его опекать, получил ушиб, и в его зоне оказался другой, которому было непривычно действовать на этой позиции.