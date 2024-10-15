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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Руководитель "политеха" Андрей Марков третий месяц удерживает лидерство Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в сентябре 2024 года.

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