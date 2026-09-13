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Кинокритик Григорьев: «Сумерки» собрали залы из-за любви к знакомому кино

Кинокритик Григорьев: «Сумерки» собрали залы из-за любви к знакомому кино

Зрители снова идут в кино на «Сумерки» не из-за моды на фильмы нулевых или ностальгии. У каждого поколения есть свои культовые картины, которые люди готовы пересматривать спустя десятилетия.

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