Взрывы прозвучали в Волынской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели». В ночь на вторник, 21 ноября, в нескольких регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу, в том числе, в Волынской области.
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