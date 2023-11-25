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Вести Севастополь

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Обвал подпорной стены в центре Севастополя

Сегодня утром на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обвалилась подпорная стенаВ связи с проводимыми аварийными работами, вводятся временные ограничения движения по улице Адмирала Октябрьского на участке от площади Восставших до улицы Новороссийской На данный момент общественный транспорт осуществляет движение, объезжая аварийный участок.

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