Обвал подпорной стены в центре Севастополя

Сегодня утром на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обвалилась подпорная стенаВ связи с проводимыми аварийными работами, вводятся временные ограничения движения по улице Адмирала Октябрьского на участке от площади Восставших до улицы Новороссийской На данный момент общественный транспорт осуществляет движение, объезжая аварийный участок.