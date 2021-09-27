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Сибирский хаски: самый выносливый и верный друг человека

Сибирский хаски: самый выносливый и верный друг человека

Ездовая собака, выведенная в условиях Крайнего Севера, и отличающаяся поразительной выносливостью. Вряд ли удастся назвать еще какую-нибудь породу, представители которой перенесли бы с человеком столько трудностей и невзгод, как сибирский хаски.

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