Убивать русских без покаяния. Как Святошинский суд Киева приговорил священника, а мог бы и Иисуса Христа

Синод ПЦУ решил, что "убийство оккупантов не является грехом и не требует покаяния". Но так считают не все священники даже этой, крайне националистической и промайданной церкви, а государство уголовно карает за богословские разногласия с официальной позицией ПЦУ.
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