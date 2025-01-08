Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Европа терпит значительные финансовые потери из-за конфликта на Украине, в то время как Россия под руководством Владимира Путина побеждает в этой ситуации.
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