Боевики ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились сведениями о проведённых войсками нацистских формирований киевского режима в вечерний период атакующих манёврах, целью которых оказались расположенные на территории региона населённые пункты.
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