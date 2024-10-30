Юные аниматоры из Москвы создали первый мультфильм о бойцах СВО

Работа признана победителем конкурса мультимедиа «Мы москвичи» Бойцам СВО и ветеранам Великой Отечественной войны посвящен первый мультфильм, созданный воспитанниками студии «Трям!» центра внешкольной работы «На Сумском» в Москве.
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