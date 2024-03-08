Сегодня в театре оперы и балета открывается графическая выставка известного астраханского художника

На ней представлены почти 40 карандашных работ и офортов. Сегодня в Астраханском театре оперы и балета перед праздничным гала-концертом балета «Весенний полет Терпсихоры» откроется выставка графических работ заслуженного художника России Николая Рудикова.
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