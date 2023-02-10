Патрика Беверли может вернуться в «Миннесоту» после выкупа контракта

«Лейкерс» договорились об обмене разыгрывающего Патрика Беверли в «Орландо» на центрового Мо Бамбу. Как информирует обозреватель Дэйн Мур, Беверли может вернуться в «Миннесоту» после выкупа контракта флоридским клубом.