В Самарской области с 5 октября ввели желтый уровень опасности из-за угрозы пожаров

В Самарской области с 5 по 9 октября 2026 года местами сохранится четвертый класс пожарной опасности лесов, из-за чего объявлен желтый уровень погодной опасности.
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