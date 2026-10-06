Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Наши требования не имеют срока давности": еще одна страна требует от Германии репарации за Вторую мировую войну.

"Наши требования не имеют срока давности": еще одна страна требует от Германии репарации за Вторую мировую войну.

Греция решила напомнить немецким властям, что требования репараций за Вторую мировую войну не имеют срока давности.

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