Распад коалиции в Германии: Хабек связывает причины с отказом финансировать Украину

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что распад правящей коалиции, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии «зеленых», произошел из-за отказа министра финансов Кристиана Линднера выделить дополнительные средства для Украины в госбюджете на 2025 год.