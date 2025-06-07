В Алтайском крае из-за аварии погиб подросток

Есть последствия. По предварительным данным местного ГУ МВД, двое несовершеннолетних, находясь без защитных шлемов, на мопеде «Рейсер» пересекали трассу (передвигаясь из поселка Молодежный в поселок Паново).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии