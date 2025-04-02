Трампу не удастся достичь Пасхального перемирия на Украине

Президенту США Дональду Трампу не удастся добиться прекращения огня на Украине к Пасхе, 20 апреля. «Представители Белого дома признали, что Дональду Трампу не удастся добиться прекращения огня на Украине к Пасхе», — пишет Telegraph.
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