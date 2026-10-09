Джордж Рассел получит штраф в 40 позиций на стартовой решётке Гран При Сингапура

MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел получил суммарный штраф в 40 позиций на стартовой решётке Гран При Сингапура после того, как команда установила на его машину новые элементы силовой установки.
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