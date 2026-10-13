ВМС Франции остановили ещё одно судно под ложным флагом

Французские военные провели операцию в Индийском океане, в результате которой был задержан нефтяной танкер DF Peak.
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По уму, так России необходимо арестовывать корабли военно-морского флота Франции, как пиратские. Не захотят ареста - утопить. Нах@р!