Мировой рекорд: в Пензе приготовили 125 кг индейки на городском фестивале

12 июня Пенза отметила сразу три праздника: День России, День города и Фестиваль индейки. Предоставлено пресс-службойФестиваль посетили более 50 тысяч человек, местом проведения стала Юбилейная площадь, и это неспроста, ведь в прошлом году Пенза отметила юбилей, а в этом — начало нового десятка, 361 год с момента основания города.