В России принят закон о майнинге криптовалюты: что за новые правила

Президент России утвердил закон, который официально разрешает на территории страны деятельность по добыче цифровых валют, а также вводит экспериментальный режим для проведения международных транзакций с использованием криптовалют под надзором Центробанка.
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