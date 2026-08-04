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В России принят закон о майнинге криптовалюты: что за новые правила

В России принят закон о майнинге криптовалюты: что за новые правила

Президент России утвердил закон, который официально разрешает на территории страны деятельность по добыче цифровых валют, а также вводит экспериментальный режим для проведения международных транзакций с использованием криптовалют под надзором Центробанка.

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