В Пентагоне создадут спецгруппу по искоренению политики разнообразия

Министр обороны США Пит Хегсет создает специальную группу, которая призвана работать над искоренением политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) внутри ведомства, сообщает издание Defense One со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении служебную записку.