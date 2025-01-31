В Пентагоне создадут спецгруппу по искоренению политики разнообразия

Министр обороны США Пит Хегсет создает специальную группу, которая призвана работать над искоренением политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) внутри ведомства, сообщает издание Defense One со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении служебную записку.
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