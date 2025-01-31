Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 506 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Цветкова
    Ну давно пора стереть с лица земли этих ВСУ хватить нянчиться с ними они столько бед натворили много .«Орион» вышел на ...
  • Константин Самарин
    Еще один довод в пользу того, что России нужно пробивать "корридор" через Одессу в Приднестровье.Россия выделит кр...
  • Алексей Наседкин
    А в такой оснастке да с лопатой сколько полезного мог бы сделать. А теперь, если дойдёт черёд (если дойдёт) где земли...Вражеская ДРГ поп...

В Пентагоне создадут спецгруппу по искоренению политики разнообразия

В Пентагоне создадут спецгруппу по искоренению политики разнообразия

Министр обороны США Пит Хегсет создает специальную группу, которая призвана работать над искоренением политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) внутри ведомства, сообщает издание Defense One со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении служебную записку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх