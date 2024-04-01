СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма после ЧП в «Крокусе»

Российскую певицу Манижу проверит Следственный комитет РФ по статье об оправдании терроризма. После теракта в «Крокус Сити Холле» она опубликовала пост, в котором назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой».
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