Исполнение расходов федерального бюджета России в прошлом году приблизился к 100 процентам — это лучший результат за последние годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин: Исполнение бюджета в 2023 году приблизилось к 100%
Комментарии
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star
трудно понять откуда чуйка у русского народа?почему кого то признают ,а некоторых на дух не переносят.Мишустин много не говорит,но народ его признает,как человека на своем месте и Человека с большой буквы.Силуанов,ну что плохого он сделал мне конкретно,не знаю ,но не хочу видеть его в новом правительстве,также ,как и Набиуллину
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