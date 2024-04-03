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Мишустин: Исполнение бюджета в 2023 году приблизилось к 100%

Мишустин: Исполнение бюджета в 2023 году приблизилось к 100%

Исполнение расходов федерального бюджета России в прошлом году приблизился к 100 процентам — это лучший результат за последние годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Комментарии
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star
трудно понять откуда чуйка у русского народа?почему кого то признают ,а  некоторых на дух не переносят.Мишустин много не говорит,но народ его признает,как человека на своем месте и Человека с большой буквы.Силуанов,ну что плохого он сделал мне конкретно,не знаю ,но не хочу видеть его в новом правительстве,также ,как и Набиуллину
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